В. Белов: «Витязю» фатально не повезло с ЦСКА, а сегодня всё было наоборот

Главный тренер подмосковного «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от выигранного матча с казанским «Ак Барсом» (2:1).



«Конечно, было тяжеловато. Если бы забили в большинстве, возможно, было бы легче, а так — второй и третий периоды практически только оборонялись. Нам фатально не повезло с ЦСКА, а сегодня, наоборот, повезло. И наш вратарь Ортио, конечно, сыграл блестяще», — приводит слова Белова официальный сайт подмосковного клуба.

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В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, их авторами стали Миро Аалтонен и Станислав Галиев. На старте второго периода Аалтонен оформил дубль, выведя вперёд подопечных Валерия Белова. Больше в матче забитых голов не было.



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