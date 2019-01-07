Тренер «Лос-Анджелеса»: Щербак сейчас не на том уровне, который нам нужен

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Уилли Дежарден прокомментировал выставление форварда Никиты Щербака на драфт отказов. Напомним, россиянина никто не забрал, он будет играть в АХЛ.



«Мне нравится его техника и отношение к делу. В последнем матче он бросился под шайбу и заблокировал бросок, причем находился далеко от неё. Обычно такие вещи не делают, но он делает, потому что хочет играть. Но сейчас он находится не совсем на том уровне, который нам необходим. Так что будет хорошо, если он отправится вниз. Он способен прибавить. Будем надеяться, что если он отыщет свою игру, то сможет нам помочь», — цитирует специалиста LA Kings Insider.

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