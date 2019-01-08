Гол Гранлунда и шат-аут Дубника принесли «Миннесоте» победу над Монреалем»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» на выезде обыграл «Монреаль Канадиенс» — 1:0. Единственная шайба была заброшена на 47-й минуте встречи – отличился нападающий «дикарей» Микаэль Гранлунд.

Он стал третьей звездой матча. Звание первой звезды досталось голкиперу «Миннесоты» Девану Дубнику. Он оформил шат-аут, отразив 32 броска. Его визави Кэри Прайс сделал 24 сейва.

«Миннесота» одержала третью победу кряду. «Дикари» с 43 очками занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Монреаль» потерпел второе поражение кряду. Канадский клуб – девятый на Востоке (49).