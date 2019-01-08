Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Гол Гранлунда и шат-аут Дубника принесли «Миннесоте» победу над Монреалем»

Гол Гранлунда и шат-аут Дубника принесли «Миннесоте» победу над Монреалем»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» на выезде обыграл «Монреаль Канадиенс» — 1:0. Единственная шайба была заброшена на 47-й минуте встречи – отличился нападающий «дикарей» Микаэль Гранлунд.

Он стал третьей звездой матча. Звание первой звезды досталось голкиперу «Миннесоты» Девану Дубнику. Он оформил шат-аут, отразив 32 броска. Его визави Кэри Прайс сделал 24 сейва.

«Миннесота» одержала третью победу кряду. «Дикари» с 43 очками занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Монреаль» потерпел второе поражение кряду. Канадский клуб – девятый на Востоке (49).

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2019, вторник. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1
0:0, 0:0, 0:1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 – Гранлунд – 46:58 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент