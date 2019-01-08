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Итоги дня НХЛ для россиян: рекорд Ковальчука по игровому времени за два месяца

Итоги дня НХЛ для россиян: рекорд Ковальчука по игровому времени за два месяца
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах приняли участие 7 представителей России.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов заработал показатель полезности «-2», также в его активе 2 броска и 2 силовых приёма за 23.43. После игры с «Сент-Луисом» Проворов вошёл в топ-10 худших защитников сезона НХЛ по показателю полезности. Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 17 минут 52 секунды (это лучший показатель для российского форварда с 11 ноября 2018 года).

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Анисимов (н)«Чикаго»0+2-10000100%15.42
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00010060%11.47
Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+0+20301-20.30
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+1-10100-17.52
Зайцев (з)«Торонто»0+002110-19.04
Ожиганов (з)«Торонто»0+0-20000-12.12
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-20220-23.43
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