Итоги дня НХЛ для россиян: рекорд Ковальчука по игровому времени за два месяца

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах приняли участие 7 представителей России.
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов заработал показатель полезности «-2», также в его активе 2 броска и 2 силовых приёма за 23.43. После игры с «Сент-Луисом» Проворов вошёл в топ-10 худших защитников сезона НХЛ по показателю полезности. Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 17 минут 52 секунды (это лучший показатель для российского форварда с 11 ноября 2018 года).
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+2
|-1
|0
|0
|0
|0
|100%
|15.42
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|60%
|11.47
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|+2
|0
|3
|0
|1
|-
|20.30
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+1
|-1
|0
|1
|0
|0
|-
|17.52
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|2
|1
|1
|0
|-
|19.04
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|-2
|0
|0
|0
|0
|-
|12.12
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-2
|0
|2
|2
|0
|-
|23.43