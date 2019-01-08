Итоги дня НХЛ для россиян: рекорд Ковальчука по игровому времени за два месяца

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах приняли участие 7 представителей России.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов заработал показатель полезности «-2», также в его активе 2 броска и 2 силовых приёма за 23.43. После игры с «Сент-Луисом» Проворов вошёл в топ-10 худших защитников сезона НХЛ по показателю полезности. Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 17 минут 52 секунды (это лучший показатель для российского форварда с 11 ноября 2018 года).