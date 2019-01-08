В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Филадельфию Флайерз» — 3:0.

Защитник «лётчиков» Иван Проворов заработал показатель полезности «-2», также в его активе 2 броска и 2 силовых приёма за 23.43. После игры с «Сент-Луисом» Проворов вошёл в топ-10 худших защитников сезона НХЛ по показателю полезности. Российский защитник в 42 играх нынешнего сезона заработал «-15» и теперь занимает восьмое место в списке худших игроков лиги в своём амплуа.

Первое место делят партнёр Проворова Шейн Гостисбер и защитник «Оттавы Сенаторз» Коди Сеси (оба — по «-20»), третье место занимает защитник «Флориды Пантерз» Майк Мэтисон («-18). Хуже полезность, чем у Проворова, также имеют Эрик Гудбрэнсон, Максим Лажуа, Брэндон Мэннинг и Бен Хаттон.