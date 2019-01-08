Скаут сборной России Федотов стал гендиректором Главного спортивного агентства

Известный комментатор Сергей Федотов стал генеральным директором Главного спортивного агентства, клиентами которого являются форварды СКА Николай Прохоркин и Андрей Кузьменко. Федотов с 2014 года занимал должность скаута сборных России.

«Хочу сообщить, что я завершил работу в ФХР в должности скаута национальной и молодёжной сборной России. С июля 2014 по декабрь 2018 я прожил очень интересные отрезок жизни, который дал мне массу ярких впечатлений, огромный жизненный и профессиональный опыт, но, самое главное — замечательных друзей! Я с огромным уважением и чистым сердцем говорю спасибо Федерации хоккея России! Идём дальше!

Теперь я начинаю работу в новой должности — генеральный директор спортивного агентства. Это новый опыт, новые возможности и новая интересная работа. Я остаюсь работать в российском хоккее только в новой роли, чему очень рад! Так же, я с удовольствием продолжу сотрудничество с «Евроспортом»», — написал Федотов в своём «инстаграме».

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Сергея Федотова.