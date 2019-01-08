New York Times: МЧМ-2019 стал позорным для Канады

Американское издание New York Times жёстко прокомментировало итоги молодёжного чемпионата мира, который проходил в Канаде и оставил хозяев турнира без медалей.



«Канада по-прежнему может собирать на хоккей толпы зрителей. Но остальной мир навёрстывает упущенное, когда дело касается результатов молодёжного чемпионата мира. В субботу Финляндия завоевала своё третье золото за шесть лет — и это на турнире, где когда-то Канада абсолютно доминировала. С 1977 года у канадцев было 17 золотых медалей, в том числе две серии по пять титулов подряд: с 1993 по 1997 год и с 2005 по 2009.

Турнир этого года стал просто позорным для Канады, поскольку сборная впервые в своей истории не смогла завоевать медали дома. А США является единственной страной, которая четыре последних года поднималась на подиум (золото в 2017-м, серебро в 2019-м и бронза в 2016 и 2018 годах). Тенденции МЧМ теперь проявляются и в НХЛ. За последние 10 лет количество игроков из США и Финляндии значительно увеличилось: количество американцев в лиге составляет 26,8%, а финнов — 5,5%», — отметила автор статьи Кэрол Шрэм.