«Автомобилист» — СКА: Евгений Кетов забросил первую шайбу в сезоне КХЛ

Нападающий СКА Евгений Кетов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (6:0). 32-летний форвард забросил свою первую шайбу в текущем сезоне КХЛ, последний раз он забивал в январе 2018 года.

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СКА разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге, забросив шесть шайб

В первом периоде команда гостей обеспечила себе преимущество благодаря заброшенным шайбам Сергея Плотникова и Андрея Кузьменко. На 24-й минуте Никита Гусев увеличил отрыв СКА. В третьем периоде окончательный счёт установили голы Наиля Якупова, Евгения Кетова и Артёма Земчёнка. Сухой матч оформил голкипер «армейского» клуба Игорь Шестёркин.



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