СКА разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге, забросив шесть шайб

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» потерпел разгромное поражение от петербургского СКА, встреча завершилась со счётом 0:6. Подопечные Андрея Мартемьянова проиграли два из трёх последних матчей, победная серия «армейцев» достигла шести игр.



В первом периоде команда гостей обеспечила себе преимущество благодаря заброшенным шайбам Сергея Плотникова и Андрея Кузьменко. На 24-й минуте Никита Гусев увеличил отрыв СКА. В третьем периоде окончательный счёт установили голы Наиля Якупова, Евгения Кетова и Артёма Земчёнка. Сухой матч оформил голкипер «армейского» клуба Игорь Шестёркин.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.