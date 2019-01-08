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СКА разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге, забросив шесть шайб

СКА разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге, забросив шесть шайб
Хоккей / КХЛ

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» потерпел разгромное поражение от петербургского СКА, встреча завершилась со счётом 0:6. Подопечные Андрея Мартемьянова проиграли два из трёх последних матчей, победная серия «армейцев» достигла шести игр.

В первом периоде команда гостей обеспечила себе преимущество благодаря заброшенным шайбам Сергея Плотникова и Андрея Кузьменко. На 24-й минуте Никита Гусев увеличил отрыв СКА. В третьем периоде окончательный счёт установили голы Наиля Якупова, Евгения Кетова и Артёма Земчёнка. Сухой матч оформил голкипер «армейского» клуба Игорь Шестёркин.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2019, вторник. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
0:6
0:2, 0:1, 0:3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Плотников (Хафизуллин, Тихонов) – 03:49 (5x5), 0:2 – Кузьменко (Барабанов) – 14:38 (5x5), 0:3 – Гусев (Рундблад, Тихонов) – 23:51 (5x5), 0:4 – Якупов (Гусев) – 40:52 (5x5), 0:5 – Кетов (Гавриков, Кузьменко) – 41:39 (5x5), 0:6 – Земчёнок (Якупов, Прохоркин) – 50:20 (5x5)

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Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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