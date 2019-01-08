Умарк: у «Салавата» был план — повышать качество игры вверх, а не вниз

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк поделился впечатлениями от матча с «Куньлунь Ред Стар» (7:4).



«Мы выиграли, но играли не очень хорошо. Легионеры „Салавата“ набрали отличную форму? Таков был план на сезон: повышать качество игры вверх, а не вниз.



Вновь результативная игра с „Куньлунем“? Мы и против «Амура» сыграли результативно в прошлом матче.



У нас налаживается игра в большинстве, и другие звенья подтягиваются, они тоже забивают. Ничего особенного мы не делали. Просто так бывает по сезону. Когда-то получается, когда-то нет. Мы надеемся, что в конце сезона наше большинство будет удачным», — приводит слова форварда официальный сайт клуба.



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