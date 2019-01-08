Стали известны составы команд на матч минского «Динамо» и братиславского «Слована» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 8 января, начало игры — в 19:30 мск.
«Динамо» (Минск):
Энрот (Карнаухов)
Уиркош — Блум, Степанов — Терещенко — А. Костицын;
Лисовец — Хенкель, Бут — Хауден — Пулккинен;
Осипов — Готовец, Когалев — Ковыршин — С. Костицын;
Литвинов, Китаров — Волков — Гаврус.
«Слован»:
Чилиак (Штепанек);
Яношик — Серсен, Червени — Сукел — Лунтер;
Грман — Клок, Чипчура — Таффе — Ро;
Бачик — Желина, Грнка — Буц — Лампер;
Шварны — Баранов, Слобода — Бэйли — Еглич.
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«Динамо» Мн — «Слован»: стали известны составы команд