«Торонто» заинтересован в услугах Сергея Андронова

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» заинтересован в услугах нападающего московского ЦСКА Сергея Андронова, информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Даррен Дрегер. Напомним, сегодня на матче «Локомотива» и ЦСКА (1:0) присутствовал генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас. Для россиянина текущий сезон — последний по контракту с «армейцами».



«Сергей Андронов интересует «Торонто» и ещё несколько клубов НХЛ. В следующем сезоне ему могут предложить около полутора-двух миллионов в год. Это может оказаться слишком дорого для «Торонто», которому нужно создавать глубину в центре», — написал Дрегер.



29-летний Андронов в текущем регулярном чемпионате КХЛ принял участие в 39 встречах и набрал 11 (7+4) очков при показателе полезности «+13» и 16 минутах штрафа.

Пора домой. Кто из игроков готов вернуться из Америки в Россию Сгнить в АХЛ ради мечты может даже игрок из первого раунда драфта.