Борщевский: с «Барысом» всегда напряжённые игры, мы боролись до конца

Главный тренер хабаровского «Амура» Николай Борщевский поделился впечатлениями от проигранной встречи с астанинским «Барысом» (2:4).



«С «Барысом» у нас всегда получаются очень напряжённые игры, интересные для зрителей. Сегодня «Барыс» оказался сильнее, использовал игру в большинстве. Мы играли и боролись до конца. Проигрывая 1:2, не сдавались, всё равно ребята проявляли характер, смогли сравнять счёт. Но противник смог забить третью шайбу, и это предрешило исход матча», — цитирует специалиста официальный сайт «Барыса».

«Барыс» одержал третью победу подряд, одолев «Амур»

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Брэндон Боченски и Томаш Зогорна. На 29-й минуте команда хозяев вышла вперёд благодаря голу от Патриса Кормье. В третьем периоде «Амур» сравнял счёт усилиями Кирилла Рассказова, но точный бросок Егора Петухова вновь вывел «Барыс» вперёд, а Дастин Бойд установил окончательный счёт.