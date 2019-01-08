Анкипанс: «Северсталь» переработала «Динамо», но мы довольны одним очком

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс поделился впечатлениями от проигранного матча с череповецкой «Северсталью» (2:3 ОТ).



«Поздравляю «Северсталь» с заслуженной победой. Они нас переработали. Мы довольны одним очком, которое нам пригодится в борьбе за плей-офф.



Что касается игры, то наши нападающие оставляли защитников без страховки. Будем разбираться и надеюсь, в следующем матче мы будем лучше», — приводит слова специалиста официальный сайт череповецкого клуба.

«Северсталь» отыгралась за 18 секунд до сирены и обыграла рижское «Динамо»

Счёт во встрече был открыт на девятой минуте: заброшенной шайбой отметился форвард череповецкого клуба Евгений Лапенков. Через 34 секунды равновесие на табло восстановил гол нападающего рижан Лауриса Дарзиньша. На 17-й минуте Кристапс Зиле вывел вперёд «Динамо». За 18 секунд до конца основного времени Дмитрий Марковин сравнял счёт, переведя встречу в овертайм. В дополнительное время команда Андрея Разина вырвала победу благодаря точному броску Александра Петунина.