Панарину пообещали пожизненный запас водки за продление контракта с «Коламбусом»

Один из баров Коламбуса предложил российскому нападающему «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину продлить контракт с клубом. Взамен россиянину пообещали пожизненный запас водки.

Также, представители бара разместили в городе рекламный плакат с обращением к форварду и призвали болельщиков, которые также выступают за сохранение Панарина в команде, использовать хэштег #StayThirstyPanarin.

У 27-летнего нападающего идёт последний год из двух лет контракта с «Коламбусом» на $ 6 миллионов, и в июле 2019 года он может стать неограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне на счету Панарина 45 очков (13+32) в 39 матчах при показателе полезности «+9».

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19