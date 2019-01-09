Кочетков: хочется проверить свои силы в Северной Америке

Вратарь молодёжной сборной России Пётр Кочетков рассказал о желании попробовать себя за океаном.

«Хочется проверить свои силы в Северной Америке. Но туда надо ехать готовым. Я пока не могу сказать, что готов к тому хоккею. Если задрафтуют, хорошо — буду принадлежать конкретному клубу НХЛ. Если нет, ничего страшного — стану искать клуб сам.

У каждого свой путь. Был момент, когда я думал над вариантом с юниорскими лигами за океаном. Но не было предложений и возможностей туда уехать. Поэтому стал пробиваться в МХЛ и ВХЛ, а сейчас нацелен на КХЛ», — приводят слова Кочеткова «Известия».

Напомним, 19-летний голкипер был признан лучшим вратарём молодёжного чемпионата мира — 2019. В 5 матчах на турнире Кочетков отразил 95,3% бросков при коэффициенте надёжности 1.45.