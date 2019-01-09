Две передачи Радулова помогли «Далласу» обыграть «Сент-Луис» в гостях

«Даллас Старз» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Далласа» Тайлер Сегин, набравший 3 (2+1) очка. В активе Александра Радулова две результативные передачи. Валерий Ничушкин очков не набрал, Антон Худобин провёл матч в запасе.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 19 минуты 2 секунды, нанёс пять бросков в створ ворот и совершил силовой приём. У Ивана Барбашёва показатель полезности «-1».

В параллельном матче «Виннипег Джетс» дома уверенно обыграл «Колорадо Эвеланш» — 7:4 (2:1, 2:2, 3:1). Защитник хозяев Дмитрий Куликов отметился передачей.