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Две передачи Радулова помогли «Далласу» обыграть «Сент-Луис» в гостях

Две передачи Радулова помогли «Далласу» обыграть «Сент-Луис» в гостях
Хоккей / НХЛ

«Даллас Старз» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Далласа» Тайлер Сегин, набравший 3 (2+1) очка. В активе Александра Радулова две результативные передачи. Валерий Ничушкин очков не набрал, Антон Худобин провёл матч в запасе.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 19 минуты 2 секунды, нанёс пять бросков в створ ворот и совершил силовой приём. У Ивана Барбашёва показатель полезности «-1».

В параллельном матче «Виннипег Джетс» дома уверенно обыграл «Колорадо Эвеланш» — 7:4 (2:1, 2:2, 3:1). Защитник хозяев Дмитрий Куликов отметился передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2019, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:3
0:1, 1:2, 0:0
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Сегин (Клингберг, А. Радулов) – 11:27 (5x5), 0:2 – Клингберг (А. Радулов, Сегин) – 21:43 (5x3), 0:3 – Сегин (Хейсканен, Полак) – 26:12 (5x5), 1:3 – Перрон (Пьетранджело, Гуннарссон) – 26:35 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2019, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
7:4
2:1, 2:2, 3:1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Перро (Танев, Куликов) – 03:05 (5x5), 2:0 – Коннор (Уилер, Труба) – 13:57 (5x4), 2:1 – Ландеског (Бэрри, Маккиннон) – 16:04 (5x4), 3:1 – Уилер (Шайфли, Труба) – 23:22 (4x5), 4:1 – Литтл (Майерс, Моррисси) – 26:32 (5x4), 4:2 – Сёдерберг (Калверт, Джонсон) – 36:10 (5x5), 4:3 – Грейвз (Рантанен, Сёдерберг) – 37:43 (5x5), 5:3 – Копп (Лемье, Майерс) – 43:59 (5x5), 6:3 – Шайфли (Уилер) – 51:12 (5x5), 6:4 – Ландеског (Бэрри, Маккиннон) – 56:24 (6x5), 7:4 – Труба (Уилер, Шайфли) – 58:54 (en)
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