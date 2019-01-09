Карлссон — пятый защитник в истории НХЛ с голевыми передачами в 14 матчах подряд

«Сан-Хосе Шаркс» обыгрывает «Эдмонтон Ойлерз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. По ходу третьего периода подопечные Питера Дебура ведут со счётом 5:2.

Защитник «акул» Эрик Карлссон отметился двумя результативными передачами. Сначала он помог отличиться Эвандеру Кейну, а затем Бренту Бёрнсу. Швед продлил серию с результативными передачами до 14 матчей, став пятым защитником в истории НХЛ с подобным достижением. Серия Эрика ведёт отсчёт с 7 декабря 2018 года.



Рекорд принадлежит Поллу Коффи (17 матчей, 27.11.1985 — 02.01.1986), второе место занимает Брайан Лич (15, 29.11.1991 — 31.12.1991). Карлссон повторил 14-матчевые серии Бобби Орра (13.12.1970 —14.01.1971) и Фила Хаусли (26.12.1992 — 19.01.1993).