Кросби впервые с марта 2008 года сравнялся с Овечкиным по очкам за карьеру в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась с разгромным счётом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Пантерз» третьим кряду.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Всего в его активе стало 1169 (431+738) очков в 904 матчах.



Таким образом, он впервые с марта 2008 года имеет равное количество очков с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным – у него 1169 (637+532) очков в 1045 матчах. Кросби и Овечкин делят 51-е место за историю НХЛ по очкам. Канадец и россиянин отстают на один балл от Бобби Халла.