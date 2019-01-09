Лебрюн: обсуждение будущего Кубка мира — 2020 длилось 11 часов

Известный североамериканский обозреватель телеканала TSN Пьер Лебрюн прокомментировал ход переговоров между представителями НХЛ и профсоюза игроков о возможном проведении Кубка мира по хоккею в 2020 году.



«Будущее Кубка мира зависит от того, что произойдёт с коллективным соглашением. Известно, что нынешний договор действует до 2022 года, но в 2019 году любая из сторон может заявить о досрочном прекращении действия соглашения — в этом случае осенью 2020 года в НХЛ может начаться локаут. Лига не желает проводить Кубок мира накануне ожесточённых трудовых споров.

Я спросил одного из своих источников, каков дедлайн принятия решения. Он ответил, что дедлайн вот-вот наступит, потому что обсуждение вопроса длилось почти 11 часов. До конца нынешней недели стороны встретятся ещё раз», — сказал Лебрюн в эфире TSN Insider Trading.