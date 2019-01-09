Николишин: в НХЛ строго с потолком зарплат. Это в КХЛ плати налог и играй дальше

Скаут «Чикаго Блэкхоукс» Андрей Николишин поделился мнением об игре российского нападающего Артёма Анисимова, а также оценил выступление команды в целом.

«Хорошо, что Артём выздоровел после травмы. Ему тоже надо перестроиться, его роль в «Чикаго» немного поменялась. И то, что он набирает очки, — это хорошо. Он идёт шестым среди всех бомбардиров клуба. Теперь главное, чтобы вся команда обрела стабильность. Я вижу, что сейчас «Блэкхоукс» по-настоящему начали набирать обороты. Понимать, что от них требует новый тренерский штаб во главе с Джереми Коллитоном. Сейчас «Чикаго» отстаёт от зоны плей-офф на шесть очков. Шансы ещё есть.

Разносторонние игроки всегда ценятся в большом хоккее. И дело тут не только в позиции, центр или фланг. Артём может выступать и в большинстве, и в меньшинстве. Это очень универсальный форвард. У него в начале сезона были проблемы, ходили разговоры о его обмене. Но сейчас ситуация меняется. И я надеюсь, он ещё много лет будет выступать в «Чикаго», окажется востребован в таком клубе.

Мы, россияне, привыкли говорить только о Панарине. Но «Чикаго» провёл целый ряд обменов. Не буду их оценивать, но в клубе сейчас пытаются выправить ситуацию. Нужно знать все нюансы. Есть потолок зарплат, из-под которого выходить нельзя. Это в КХЛ он гибкий. Вышел из-под потолка, заплатил налог — играй себе дальше. А в НХЛ всё очень строго. Наверное, поэтому лига развивается и прогрессирует», — цитирует Николишина официальный сайт НХЛ.