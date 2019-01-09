Шэн — о бронзе МЧМ: приехать с пустыми руками — это была бы катастрофа

Нападающий «Салавата Юлаева» Павел Шэн поделился мнением о выступлении на молодёжном чемпионате мира, по итогам которого сборная России стала бронзовым призёром.



«Долетели хорошо, но акклиматизация пока ещё дает о себе знать. Надеюсь, в скором времени всё будет нормально. Есть определённая радость с недосказанностью. В полуфинале сборной России немного не повезло — мы переигрывали американцев, но не хватило везения, чтобы шайба пересекла линию ворот. Все очень сильно расстроились, потому что ехали за золотом. Но потом поговорили о том, что бронза — это медаль и тем более за нас все переживают и поддерживают. Приехать с пустыми руками — это была бы катастрофа.



Тренерский штаб сказал, что не надо расстраиваться из-за поражения в полуфинале. Все дома видели матч и прекрасно понимали, что немного не повезло, и если мы выиграем бронзу, как говорится, не будем в их глазах плохой командой. Мы также собрались отдельно с ребятами и поговорили, что надо играть и биться за третье место. Всем писали болельщики и родные, что мы красавцы и надо брать медали. Они нас тоже подстегнули. Мы бились за всю страну! Это дополнительная ответственность, но когда ты выигрываешь, получаешь крутые эмоции.



Забить Канаде в Канаде — это приятно лично для меня. Но что касается гола: там было пространство и, мне кажется, любой игрок бы поехал на ворота. В голе нет ничего сверхъестественного. Больше всё получилось на «автомате», — приводит слова Шэна официальный сайт «Салавата Юлаева».