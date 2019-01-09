ЦСКА продлил на два года контракт с защитником Мэтом Робинсоном

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон продлил контракт на два года, сообщает пресс-служба «армейцев».



В этом сезоне 32-летний хоккеист провёл 34 матча, забросив три шайбы и отдав семь результативных передачи, проводя на льду в среднем за игру по 20 минут 48 секунд. Робинсон присоединился к ЦСКА в 2017 году. Всего в составе «армейцев» он провёл 96 игр и набрал 34 (11+23) очка.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Игоря Никитина, обеспечившие себе место в плей-офф Кубка Гагарина — 2019, набрали 78 очков в 46 матчах. Ближайший матч в регулярном чемпионате КХЛ московский клуб проведёт 11 января, когда в столицу пожалует челябинский «Трактор», через два дня «армейцев» ждёт встреча с минским «Динамо».