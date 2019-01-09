«Авангард» — «Витязь»: стали известны составы команд

«Авангард» и «Витязь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Игра состоится сегодня, 9 января, начало — в 19:30 мск.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Медведев — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Емелин — Чудинов, Стольберг — Деарне — Бек;
Бондарев — Пивцакин, Шумаков — Семёнов — Петров;
Березин, Тальбо — Стась — Манукян, Яремчук.
«Витязь»:
Ортио (Самонов);
Епишин — Мозик, Ржепик — Аалтонен — Сёмин;
Воронков — Стасенко, Макеев — Никулин — Рендулич;
Головков — Шинкевич, Кокарев — Швец-Роговой — Столяров;
Романов — Кожемякин, Выглазов — Комаров — Гончаров.
В предыдущем матче «Авангард» обыграл на выезде «Спартак» (4:0), а «Витязь» переиграл «Ак Барс» со счётом 2:1.
Каким будет финиш на Востоке КХЛ? Турнирные расклады
Борьба за последнее место в плей-офф и возможные пары первого раунда.