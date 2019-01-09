«Авангард» — «Витязь»: стали известны составы команд

«Авангард» и «Витязь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Игра состоится сегодня, 9 января, начало — в 19:30 мск.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Медведев — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Емелин — Чудинов, Стольберг — Деарне — Бек;

Бондарев — Пивцакин, Шумаков — Семёнов — Петров;

Березин, Тальбо — Стась — Манукян, Яремчук.



«Витязь»:



Ортио (Самонов);

Епишин — Мозик, Ржепик — Аалтонен — Сёмин;

Воронков — Стасенко, Макеев — Никулин — Рендулич;

Головков — Шинкевич, Кокарев — Швец-Роговой — Столяров;

Романов — Кожемякин, Выглазов — Комаров — Гончаров.

В предыдущем матче «Авангард» обыграл на выезде «Спартак» (4:0), а «Витязь» переиграл «Ак Барс» со счётом 2:1.