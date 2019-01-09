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«Трактор» переиграл «Ак Барс», Судницин оформил «сухарь»

«Трактор» переиграл «Ак Барс», Судницин оформил «сухарь»
Хоккей / КХЛ

«Трактор» обыграл «Ак Барс» со счётом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Челябинске.

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Первые два периода не порадовали болельщиков заброшенными шайбами, а в начале третьего игрового отрезка хозяева открыли счёт. Райан Стоу реализовал численный перевес, а голевые передачи оформили Кристиан Томас и Йонас Энлунд. Голкипер «Трактора» Александр Судницин записал на свой счёт второй шат-аут в ныншнем сезоне.

«Ак Барс» потерпел второе поражение подряд, «Трактор» одержал вторую победу в последних трёх встречах. 11 января подопечные Зинэтулы Билялетдинова встретятся в Казани с московским «Динамо», а челябинский клуб в этот же день сыграет в Москве с ЦСКА.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2019, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
1:0
0:0, 0:0, 1:0
Ак Барс
Казань
1:0 – Стоу (Томас, Энлунд) – 43:55 (5x3)
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