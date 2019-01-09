Билялетдинов: игра с «Трактором» шла до одной заброшенной шайбы

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился эмоциями после выездной игры с «Трактором» (0:1).



«Игра была непростая, вязкая. В общем-то она шла до одной шайбы. К сожалению, мы получили два удаления, остались втроём и пропустили. Забить не смогли, соперник хорошо оборонялся. Поэтому такой результат», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

Первые два периода не порадовали болельщиков заброшенными шайбами, а в начале третьего игрового отрезка хозяева открыли счёт. Райан Стоу реализовал численный перевес, а голевые передачи оформили Кристиан Томас и Йонас Энлунд. Голкипер «Трактора» Александр Судницин записал на свой счёт второй шатаут в нынешнем сезоне.

«Ак Барс» потерпел второе поражение подряд, «Трактор» одержал вторую победу в последних трёх встречах. 11 января подопечные Зинэтулы Билялетдинова встретятся в Казани с московским «Динамо», а челябинский клуб в этот же день сыграет в Москве с ЦСКА.