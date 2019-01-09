Александр Селиванов покинул пост генерального менеджера «Адмирала»

Александр Селиванов покинул должность генерального менеджера «Адмирала», информирует пресс-служба клуба.



В ноябре пост генерального директора клуба покинул Сергей Сошников. Исполняющим обязанности гендиректора был назначен Михаил Дудченко.



«Адмирал» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Сергея Светлова набрали 27 очков в 44 матчах. 10 января «моряки» примут на своей площадке хоккеистов «Амура».

В начале декабря голкипер Игорь Бобков выиграл арбитражное дело у «Адмирала». Дисциплинарный комитет КХЛ обязал «Адмирал» выплатить Бобкову задолженность по индивидуальным бонусам за сезон-2016/17 в размере 300 тыс. рублей, погасить задолженность по индивидуальным бонусам за сезон-2017/18 в размере 600 тыс. рублей, а также компенсировать фактически произведённые расходы хоккеиста в сезоне-2017/18 на оплату спортивной экипировки, оплату квартиры, а также перелётов и провоза сверхнормативного багажа.