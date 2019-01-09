Белов: в игре с ЦСКА «Витязю» фатально не повезло, а с «Авангардом» вернулось

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов проанализировал игру команды в выездном матче с «Авангардом» (3:2 ОТ).



«Мы очень рады. Сегодня команде было непросто. Две предыдущие игры с ЦСКА и «Ак Барсом» отняли много сил и эмоций. Мы серьёзно готовились. В первом периоде было сложно, соперник просто был быстрее.



Положительный момент — выстояли в меньшинстве. А шайба, заброшенная в меньшинстве, вдохновила команду, и игра начала выравниваться. Потом сумели забросить ещё одну шайбу. В остальном блестящий матч провёл наш вратарь. В овертайме, конечно, повезло. Хотя нападающий очень здорово, агрессивно сыграл. Повторюсь, что в игре с ЦСКА нам фатально не повезло, а здесь вернулось.



Буквально перед Новым годом игра команды стабилизировалась. Последовало несколько побед подряд. К сожалению, затем случились два обидных поражения в Хабаровске и Владивостоке. Но команда была на ходу. Конечно, мы не знали, сколько возьмём очков, но что дадим бой — были совершенно уверены», — цитирует Белова официальный сайт омского клуба.

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