Хартли: некоторые игроки «Авангарда» действовали безответственно

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился эмоциями после матча с «Витязем» (2:3 ОТ).



«Поздравляю «Витязь» с победой. Мы продемонстрировали отличный первый период. Это именно тот хоккей, который должна показывать команда «Авангард». Но во втором периоде мы играли легкомысленно. Нас соперник переработал и действовал более грамотно. Команда сама себе создавала проблемы, и от этого где-то растеряла силы.



После второго периода соперник уже вёл со счётом 2:1. Это были словно две разные команды в первом и во втором периодах. Мы принимали плохие решения, безграмотно распоряжались шайбой. Думаю, сегодняшнее поражение в какой-то мере заслуженное. Да, в третьем периоде мы усердно работали и старались. Но я очень разочарован тем, как некоторые игроки безответственно подходили к определённым моментам, и не уверен даже, что «Авангард» заслужил то очко, которое взял», — приводит слова Хартли пресс-служба «Авангарда».

«Авангард» проиграл в овертайме «Витязю»