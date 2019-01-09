Уланов: Трушков подарил победу «Спартаку», на буллитах были неимоверные сейвы

Тренер «Спартака» Игорь Уланов подвёл итоги домашнего матча с «Нефтехимиком» (3:2 Б).



«На первых минутах инициатива была на нашей стороне, играли уверенно. Видимо, от этого команду немного «повело», расслабились. Начались потери в средней зоне, на дальней синей линии, непонятные передачи через центр. Прекрасно понимали, что «Нефтехимик» — скоростная команда, которая здорово играет на контратаках.



Но на последнем рубеже здорово подчистил Трушков — оставил нас в игре. Хотя, судя по статистике, игра была равной — голевые моменты были у обеих команд. Игра была до ошибки. У нас сработало большинство — две шайбы забросили при численном преимуществе, но пропустили в меньшинстве в ключевой ситуации. На буллитах были неимоверные сейвы — Саша Трушков подарил нам победу. Спасибо ребятам, что довели игру до победы.



У Трушкова есть шансы, но Юлиуса Гудачека брали на роль первого вратаря. Но он не играл на льду практически неделю. Как вернётся — будем решать. Сейчас в нашем распоряжении есть два надёжных вратаря — Беспалов и Трушков. Будем отталкиваться от этого. Но, повторюсь, шанс есть всегда, и Трушков доказал, что он один из кандидатов.



Трунёв будет появляться на льду. Понятно, что парень немного «заржавел» — довольно долго участвовал в тренировочном процессе с неиграющим составом. Но чтобы попасть в состав, нужно доказать это игрой— неважно, одна у тебя смена, две или пять. Доказать, что ты заработал место в составе. Сегодня было видно, что Трунёв ещё не в игре», — приводит слова Уланова пресс-служба «Спартака».