Василевский: сейчас у «Автомобилиста» каждый матч как в плей-офф

Защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский прокомментировал результаты клуба в нынешнем сезоне.

«Пресытились ли мы победами? Нет, играем сейчас с теми же эмоциями, что и в первой части сезона. Стараемся побеждать в каждом матче. Но другие команды тоже на нас настраиваются будь здоров. Даже СКА с особым рвением играет против «Автомобилиста», выходят против нас как на битву. Нам надо привыкнуть к этому и быть готовыми в каждой игре к такому сопротивлению. Считаю, мы неплохо справляемся. Тем более в декабре очень мало проигрывали.

Во время 18-матчевой победной серии тоже было много тяжёлых матчей, но сейчас просто каждая встреча очень жёсткая. Отношение к «Автомобилисту» поменялось после того, как все поняли, что мы собой представляем. И если осенью многие победы доставались за счёт мастерства наших игроков, то сейчас практически в каждой смене от всех звеньев требуется и мастерство, и борьба на каждом участке льда.

Сейчас каждый матч у нас как в плей-офф. Это очень полезно — уже в «регулярке» готовимся к битвам в Кубке Гагарина», — приводят слова Василевского «Известия».