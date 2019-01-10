Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Итоги дня НХЛ для россиян: восьмой гол Анисимова в сезоне, 73,3% ОБ Варламова

Итоги дня НХЛ для россиян: восьмой гол Анисимова в сезоне, 73,3% ОБ Варламова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В трёх матчах приняли участие двое представителей России.

Нападающий «Чикаго» Артём Анисимов набрал очки во втором матче подряд. Артём забил гол в ворота «Нэшвилла», сравняв счёт за три минуты до конца третьего периода и переведя игру в дополнительное время. Этот гол стал для Анисимова восьмым в нынешнем сезоне. На его счету также 13 результативных передач в 42 матчах. Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил лишь 11 бросков из 15. Защитник «лавин» Никита Задоров пропускал матч из-за травмы.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Варламов«Колорадо»11 из 1573,33:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Анисимов (н)«Чикаго»1+0002010%19.10
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент