Итоги дня НХЛ для россиян: восьмой гол Анисимова в сезоне, 73,3% ОБ Варламова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В трёх матчах приняли участие двое представителей России.

Нападающий «Чикаго» Артём Анисимов набрал очки во втором матче подряд. Артём забил гол в ворота «Нэшвилла», сравняв счёт за три минуты до конца третьего периода и переведя игру в дополнительное время. Этот гол стал для Анисимова восьмым в нынешнем сезоне. На его счету также 13 результативных передач в 42 матчах. Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил лишь 11 бросков из 15. Защитник «лавин» Никита Задоров пропускал матч из-за травмы.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Варламов «Колорадо» 11 из 15 73,3 3:5