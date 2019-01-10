Итоги дня НХЛ для россиян: восьмой гол Анисимова в сезоне, 73,3% ОБ Варламова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В трёх матчах приняли участие двое представителей России.
Нападающий «Чикаго» Артём Анисимов набрал очки во втором матче подряд. Артём забил гол в ворота «Нэшвилла», сравняв счёт за три минуты до конца третьего периода и переведя игру в дополнительное время. Этот гол стал для Анисимова восьмым в нынешнем сезоне. На его счету также 13 результативных передач в 42 матчах. Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил лишь 11 бросков из 15. Защитник «лавин» Никита Задоров пропускал матч из-за травмы.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Колорадо»
|11 из 15
|73,3
|3:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|1+0
|0
|0
|2
|0
|1
|0%
|19.10