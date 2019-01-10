Маккиннон вспылил на тренера и крикнул ему: «Делай свою работу»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде уступил «Калгари Флэймз» — 3:5. Гости перебросали хозяев более чем в два раза — 35:16.

По ходу матча на скамейке «Колорадо» произошёл инцидент. Главная звезда «лавин» Натан Маккиннон вступил в перепалку с главным тренером «лавин» Джаредом Беднаром, посоветовав заняться своей работой. Канадский форвард так увлёкся выплёскиванием эмоций, что даже упал со скамейки.

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» Sportsnet.

«Калгари повёл уже к 11-й минуте со счётом 2:0 – отличились Микаэль Баклунд и Марк Янковски. Ещё до свистка на перерыв «лавины» отыгрались усилиями Маккиннона и Эрика Джонсона. В середине второго игрового отрезка Элиас Линдхольм вновь вывел «огоньков» вперёд, а в третьем периоде преимущество канадской команды закрепил Михаэль Фролик. Микко Рантанен за 38 секунд до истечения основного времени отыграл одну шайбу. Точку в матче поставил Мэттью Ткачук, поразивший пустые ворота.