Шашков: Знарок не давал ставить свою музыку, в раздевалке играло «Небо славян»

Нападающий «Сибири» и молодёжной сборной России Никита Шашков рассказал, какая музыка играла в раздевалке «молодёжки» на чемпионате мира в Ванкувере.

«Перед матчем играло то, что обычно играет в национальной сборной: „Кукушка“, „Небо славян“ и всё в таком духе. Перед первым матчем на чемпионате мира ребята включили свою музыку, но вышел Олег Валерьевич Знарок и сказал, что с этого момента мы будем слушать музыку, которую слушают в национальной команде. Только после игр нам доверяли самим составлять плей-лист», — сказал Шашков в прямом эфире на официальном YouTube-канале «Сибири».

На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2. В матче за бронзу россияне победили швейцарцев со счётом 5:2.