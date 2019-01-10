Давыдов: нужно вернуться к обсуждению проекта по сборной России U20 в КХЛ

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов по итогам молодёжного чемпионата мира 2019 года поделился соображением, как улучшить развитие молодых игроков в России.

«Мне показалась интересной идея, которая озвучивалась несколько лет назад. Речь шла о том, чтобы запустить в КХЛ сборную из игроков до 20 лет. Считаю, такая команда могла бы вернуть те времена, когда отечественная «молодёжка» доминировала на мировой арене. Кроме того автоматически закрывается дефицит игровой практики для молодых.

Такой проект мог бы освежить наш чемпионат, особенно если учесть, что в нашей стране матчи на уровне сборных всегда вызывали больший интерес, чем любые споры между клубами. И эта любовь народа никуда не ушла, ведь даже мы, ветераны, старались смотреть чемпионат мира в Ванкувере в прямом эфире.

Игры сборной интереснее КХЛ? Да, так всегда было в СССР, и так всегда будет в КХЛ. Поэтому и имеет смысл вернуться к обсуждению проекта сборной до 20 лет. У него есть и плюсы, и минусы, но проблему адаптации лучших юниоров страны к профессиональному хоккею он однозначно решает. А это самое главное», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.