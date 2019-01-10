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Женская сборная России обыграла Швейцарию в четвертьфинале МЧМ-2019

Женская сборная России обыграла Швейцарию в четвертьфинале МЧМ-2019
Хоккей / Прочие

Женская сборная России оказалась сильнее команды Швейцарии в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира, встреча завершилась со счётом 2:1 Б.

Встреча проходила непросто для сборной России, в овертайме им пришлось играть «3 на 5», но они сумели довести встречу до серии буллитов. Заброшенной шайбой отметилась Кристи Шашкина, в серии буллитов решающий бросок исполнила Елена Проворова.

По регламенту турнира первые две команды группы А напрямую вышли в полуфинал, а две другие играют в четвертьфиналах с двумя лучшими командами из группы В. Два аутсайдера группы B в свою очередь разыграют между собой право остаться в сильнейшем дивизионе. Полуфинальные матчи будут сыграны 12 января, финал и матч за третье место — 13 января.

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