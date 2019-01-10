The Hockey News: обмен даст Тарасенко лучших партнёров и взорвёт его игру

Обозреватель авторитетного журнала The Hockey News Мэтт Ларкин прокомментировал возможный обмен нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко.



«Обмен в середине сезона может быть очень труден, но он не является невозможным. У Владимира в этом сезоне наблюдается низший процент эффективности бросков за карьеру, но количество бросков в среднем за матч (3,69) вполне соответствует его среднему показателю. Кроме того сейчас он делает самые опасные броски в своей карьере, больше всего наносит выстрелов из самых убойных позиций, но шайба просто не заходит в ворота. Обмен в другой клуб мог бы предоставить Тарасенко более квалифицированных партнёров, и было бы неудивительным увидеть, если его статистика взорвалась бы после сделки.



Возможно, операция на плече, которая прошла в межсезонье, сделала его бросок не таким опасным, но не похоже, чтобы неудачи в этом году зависели только от состояния его здоровья. Конечно, обмен Владимира может показаться несправедливым, если учесть, насколько ценен Тарасенко, но тот же «Торонто» в своё время рискнул обменять Фила Кессела. Очень вероятно, генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг решит оставить у себя самого результативного игрока клуба со времён Бретта Халла. Но вдруг кто-то сделает ему предложение, от которого нельзя отказаться?» — отметил Ларкин.

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