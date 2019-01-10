Светлов: когда «Адмирал» и «Амур» играют в дерби, места не имеют значения

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов подвёл итоги выигранной встречи с хабаровским «Амуром» (3:1).



Играли хорошо, довольны результатом. Хочется всю команду похвалить – все-таки мы вернулись из довольно тяжёлой поездки, и были не совсем свежими. Но самоотдача была хорошей, благодаря нашим болельщикам, которые пришли сегодня на хоккей, поддержка была тоже хорошей. В целом, игра была напряженная, интересная.



Всегда, когда «Адмирал» и «Амур» играют дерби, не имеет значения, кто какое место занимает. Все игры напряжённые, ребята бьются до последнего. Здорово, что мы удачно забили третий гол. Кроме того, хорошо сегодня сыграл наш вратарь Никита Серебряков – он был гарантом успеха", — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Адмирал» победил «Амур» в дальневосточном дерби