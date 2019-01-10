Свинья-маскот из «Ну, погоди!» станцевала в стрингах на матче «Югры»

На матче Высшей хоккейной лиги между «Югрой» и китайским «КРС» помогал создавать шоу необычный маскот.

В Ханты-Мансийске вспомнили мультфильм «Ну, погоди», взяв из него свинью. Маскот, одетый в специальный купальник, танцевал в стрингах в фойе и на трибунах.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Югры».

«На домашнем матче 8 января специальным гостем была символ 2019 года очаровательная Хрюшка, которая исполнила шуточный танец. Предварительно, кстати, ведущий объявил, что юных болельщиков ждут в районе сектора F детские аниматор и аквагример, а в районе сектора В – новогоднее выступление категории 18+. Подчеркиваем, что всё выступление носило шуточный характер. Никаких жалоб от болельщиков не поступало, они посмотрели, посмеялись и сделали фотографии на память», — сообщили в пресс-службе «Югры».