Пашков: «Коламбус» преследует свою цель, пытаясь ущемить интересы Бобровского

Олимпийский чемпион, известный в прошлом вратарь Александр Пашков прокомментировал конфликт Сергея Бобровского с клубом «Коламбус Блю Джекетс». Голкипера отстранили от игры с «Нэшвиллом» по неназванным причинам.



«Я не думаю, что Бобровский здесь исключение. Клубы НХЛ всегда активно отстаивают свои интересы. В данном случае «Коламбус», будучи частью лиги, преследует только свою цель, пытаясь ущемить интересы Бобровского. Деньги здесь на первом плане, это безусловно. Отношение между людьми там построены на денежной основе и контрактах. Удивляться не приходится.



Наш российский вратарь очень способный, многое сделавший не только для российского, но и для всего мирового хоккея. Увы, сейчас он оказался в такой ситуации. Но удивляться здесь нечему, таков мир денег и профессионального спорта. На первом месте всегда стоит финансовый вопрос и принципы бизнеса. Сергея остаётся только поддержать и пожалеть. Может быть, этот случай послужит уроком как ему, так и многим другим игрокам Национальной лиги, которые не совсем чётко соотносят свои права и обязанности через контракт.



Правильно составленный контракт в какой-то степени мог защитить Бобровского. Видимо, в контракте нашлись такие пункты, которые играют против Сергея, пусть соглашение и действует последний сезон. Бобровский, видимо, не готов к условиям, которые ставит клуб. Это и сыграло свою роль. Ничего здесь не поделаешь, таков западный бизнес и североамериканский хоккей. Бобровский не первый и не последний, кто попал в подобную ситуацию», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Коламбус» отстранил Бобровского на один матч в связи с «внутренним инцидентом»