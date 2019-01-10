Скабелка: у «Барыса» не было правильного настроя, для нас это бесплатный урок

Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги проигранного матча с «Куньлунь Ред Стар» (1:3).



«Скажу так: начало матча и подготовка сыграли важную роль. Вышли на первый период, забили гол, но не смогли сразу всеми игроками войти в игру. Ещё раз скажу, несмотря на то что мы забили первыми, мы играли плохо. И эти два гола, которые мы пропустили, мы могли ещё больше пропустить в этом же периоде. Не смогли мы перестроиться, не было сегодня эмоций, не было сегодня правильного настроя.



Поэтому я считаю, что „Куньлунь“ сегодня заслуженно победил. А для нас это бесплатный урок. Но без поражений не бывает побед. Мы сделаем выводы, у нас ещё три игры дома, соперники тоже борются за плей-офф. „Сочи“, „Спартак“, мы с ними недавно играли, „Салават“. Это будут такие игры, к которым мы должны подготовиться по-другому», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Куньлунь» нанёс поражение «Барысу» и прервал победную серию клуба из Астаны