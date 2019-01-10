Журналист: дела «Коламбуса» и Бобровского идут к разводу

Известный хоккейный журналист Фрэнк Серавалли прокомментировал ситуацию с голкипером Сергеем Бобровским, которого «Коламбус» отстранил на один матч.



«Это серьёзное дело. Посмотрите, как начинался сезон. Бобровский не участвовал в переговорах о продлении контракта с «Коламбусом» и рассказал о своих намерениях клубу до начала чемпионата. Было понятно, что дело в какой-то момент придёт к разводу между Бобровским и «Коламбусом». Сейчас стоит вопрос, как скоро это произойдёт и когда.



Мы видели, как «Блю Джекетс» повели себя в этой ситуации. Джон Торторелла не захотел что-то говорить кроме того, что сказал Ярмо Кекяляйнен. Агент Бобровского также отказался что-то комментировать. Это очень интересная ситуация, потому что этим двум сторонам всё равно надо взаимодействовать.



Мы не знаем, что именно сделал Бобровский, из-за чего на него наложили так называемую дисквалификацию, хотя «Блю Джекетс» это слово не использовали. Он нужен клубу в плей-офф, даже несмотря на то что в этом сезоне он не так хорош. А что им остаётся? Делать основным Корписало? Все козыри сейчас у Бобровского. Если он хочет уйти, ему надо отказаться от запрета на обмен. Если не хочет, то «Коламбусу» придётся использовать его. Это команда, которой в этом сезоне необходимо сделать гигантский шаг вперёд. Они никогда не выигрывали серию плей-офф. Артемий Панарин летом тоже станет свободным агентом, и в клубе хотят заявить о себе именно в этом сезоне, показать, что «Коламбус» способен победить. Это тяжело сделать, а сейчас, возможно, все труды начинают идти прахом. Всё зависит от того, в какую сторону всё повернётся после разрешения ситуации с Бобровским», — сказал Серавалли.

Внутренний инцидент. Конфликт Бобровского и «Коламбуса» перешёл в горячую стадию Российского вратаря отстранили от игры за несоответствие клубным ценностям.