20 сейвов Худобина не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Филадельфией»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» одержал домашнюю победу над «Даллас Старз» — 2:1.



В начале второго периода счёт открыл нападающий хозяев Трэвис Конечны. На 28-й минуте Джеймс ван Римсдайк увеличил преимущество «лётчиков». Джейми Бенн одну шайбу отыграл.



Антон Худобин отразил 20 бросков из 22. На счету Александра Радулова 4 броска в створ за 21.24 на льду (3.08 – в большинстве). У Валерия Ничушкина «-1» за 12.52.



В активе Ивана Проворова 3 заблокированных броска за 27.23 (2.43 – в меньшинстве).



«Филадельфия» прервала серию из восьми поражений и ушла с последнего места в лиге. «Лётчики» занимают 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» (50) – шестой на Западе.