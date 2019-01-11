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20 сейвов Худобина не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Филадельфией»

20 сейвов Худобина не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Филадельфией»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» одержал домашнюю победу над «Даллас Старз» — 2:1.

В начале второго периода счёт открыл нападающий хозяев Трэвис Конечны. На 28-й минуте Джеймс ван Римсдайк увеличил преимущество «лётчиков». Джейми Бенн одну шайбу отыграл.

Антон Худобин отразил 20 бросков из 22. На счету Александра Радулова 4 броска в створ за 21.24 на льду (3.08 – в большинстве). У Валерия Ничушкина «-1» за 12.52.

В активе Ивана Проворова 3 заблокированных броска за 27.23 (2.43 – в меньшинстве).

«Филадельфия» прервала серию из восьми поражений и ушла с последнего места в лиге. «Лётчики» занимают 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» (50) – шестой на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2019, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2:1
0:0, 2:0, 0:1
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Конечны (ван Римсдайк, Гудас) – 21:23 (5x5), 2:0 – ван Римсдайк (Жиру, Кутюрье) – 28:51 (6x5), 2:1 – Бенн (Сегин, Клингберг) – 57:09 (5x5)
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