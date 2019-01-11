26 сейвов Василевского и передача Кучерова помогли «Тампе» победить «Каролину»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 3:1 и прервал победную серию «ураганов» из пяти встреч.



Счёт на 25-й минуте открыл нападающий гостей Джастин Уильямс. «Молнии» смогли восстановить равновесие только в середине третьего периода – Ондржей Палат реализовал удаление Андрея Свечникова. Вскоре «Тампа» вновь отличилась при игре в формате «5 на 4», гол на счету Брэйдена Пойнта. За 26 секунд до истечения основного времени матча он оформил дубль, поразив пустые ворота.



Второй звездой встречи стал вратарь хозяев Андрей Василевский, отразивший 26 бросков из 27. На счету лучшего бомбардира НХЛ Никиты Кучерова результативная передача, 4 броска в створ и 3 блок-шота за 21.16 на льду. Михаил Сергачёв участия в матче не принимал.



У Андрея Свечникова 4 минуты штрафа и 3 силовых приёма за 14.54.