«Сент-Луис» обыграл «Монреаль», Тарасенко отметился передачей

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на домашнем льду одержал уверенную победу над «Монреаль Канадиенс» — 4:1.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роберт Томас, Оскар Сундквист, Джей Боумистер и Сэмми Блейз. У «Монреаля» отличился Брендан Галлахер.



Владимир Тарасенко отметился результативной передачей, также на его счету 3 броска в створ и 2 блок-шота за 18.27 на льду (4.11 – в меньшинстве). У Ивана Барбашёва 71% выигранных вбрасываний за 13.52.



В параллельной встрече «Миннесота Уайлд» дома обыграл «Виннипег Джетс» — 3:2. В составе победителей дубль оформил Джейсон Цукер, ещё один гол на счету Джордана Гринвея. У канадской команды отличились Брэндон Танев и Марк Шайфли.



У Дмитрия Куликова результативная передача за 13.04.