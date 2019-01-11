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«Сент-Луис» обыграл «Монреаль», Тарасенко отметился передачей

«Сент-Луис» обыграл «Монреаль», Тарасенко отметился передачей
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на домашнем льду одержал уверенную победу над «Монреаль Канадиенс» — 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роберт Томас, Оскар Сундквист, Джей Боумистер и Сэмми Блейз. У «Монреаля» отличился Брендан Галлахер.

Владимир Тарасенко отметился результативной передачей, также на его счету 3 броска в створ и 2 блок-шота за 18.27 на льду (4.11 – в меньшинстве). У Ивана Барбашёва 71% выигранных вбрасываний за 13.52.

В параллельной встрече «Миннесота Уайлд» дома обыграл «Виннипег Джетс» — 3:2. В составе победителей дубль оформил Джейсон Цукер, ещё один гол на счету Джордана Гринвея. У канадской команды отличились Брэндон Танев и Марк Шайфли.

У Дмитрия Куликова результативная передача за 13.04.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2019, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
4:1
2:0, 1:1, 1:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Томас (О'Райлли, Тарасенко) – 01:56 (5x4), 2:0 – Сундквист (О'Райлли, Гуннарссон) – 16:24 (4x5), 3:0 – Боумистер (Фаббри, Перрон) – 26:04 (5x5), 3:1 – Галлахер (Котканиеми, Питри) – 29:02 (5x4), 4:1 – Блейз (Сундквист, Пьетранджело) – 49:19 (5x5)
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