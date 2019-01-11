Александр Овечкин подарил клюшку юной болельщице после победы над «Бостоном»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал выездную победу над «Бостон Брюинз» — 4:2.



Дубль в составе победителей оформил российский нападающий Александр Овечкин, укрепивший лидерство в снайперской гонке – теперь на его счету 32 заброшенные шайбы. После завершения матча капитан «столичной» команды подарил юной болельщие клюшку.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Российский форвард в 128-й раз в карьере в одном матче забросил минимум две шайбы. Он вышел на девятое место в истории НХЛ по играм с «2+» голами, превзойдя результат Яромира Ягра и Майка Босси. Также Овечкин вышел на третье место по голам в пустые ворота за всю историю НХЛ (33 гола), повторив результат Марио Лемье.