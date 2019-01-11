Кекяляйнен — о Бобровском: нужно мириться с последствиями принятых решений

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал ситуацию с голкипером Сергеем Бобровским. Напомним, российский голкипер был отстранён от команды на игру с «Нэшвилл Предаторз» по причине «внутреннего инцидента».

«Это никак не связано с контрактной ситуацией. Это никак не связано с Джоном Тортореллой. Ничего общего. Просто люди принимают какие-то решения каждый день, и им приходится мириться с последствиями своих решений. Вот в этом дело», — цитирует Кекяляйнена клубный журналист Брайан Хеджер.

«Существуют определённые ожидания и ценности, которые установлены для наших игроков и составляют клубную культуру. Произошёл инцидент, в котором Сергей Бобровский не сумел оправдать эти ожидания и ценности, поэтому мы решили отстранить его от состава на игру с „Нэшвиллом“. Это внутреннее дело клуба, больше комментариев не будет», — ранее говорил генеральный менеджер.