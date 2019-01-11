Маршан: драться с Эллером было бы просто глупо, он играет по 10-12 минут за матч

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан объяснил, почему не стал драться с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Ларсом Эллером в матче регулярного чемпионата НХЛ, который завершился победой «столичной» команды со счётом 4:2.

В середине второго периода он вынудил скинуть перчатки форварда «Кэпиталз», а сам уклонился от драки, заработав для «Бостона» большинство.

«Я не знал статистики, но понимал, что драться смысла не имеет. Эллер играет по 10-12 минут за матч, а я играю по 20. Мы уступаем 0:1 и имеем возможность поиграть в большинстве — драться в такой ситуации было просто глупо», — объяснил своё поведение Маршан.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Дубль в составе победителей оформил российский нападающий Александр Овечкин, укрепивший лидерство в снайперской гонке – теперь на его счету 32 заброшенные шайбы.