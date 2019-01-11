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Шикарный гол Фаста с лёта — в видеообзоре матча «Рейнджерс» — «Айлендерс»

Шикарный гол Фаста с лёта — в видеообзоре матча «Рейнджерс» — «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» одержал выездную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3. «Синерубашечники» потерпели пятое поражение подряд.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19

У «островитян» отличились Мэтью Барзал, Джордан Эберле, Андерс Ли и Джош Бейли. У «синерубашечников» голы на счету Райана Строума, Кевина Шаттенкирка и Йеспера Фаста. Настоящим украшением матча стала шайба шведского форварда «Рейнджерс», который с лёта поразил ворота Робина Ленера.

У российского нападающего «Рейнджерс» Павла Бучневича в активе результативная передача.

Видеообзор лучших моментов доступен на «Чемпионате».

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