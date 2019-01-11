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Панарину предложили бесплатное лечение зубов за новый контракт с «Коламбусом»

Панарину предложили бесплатное лечение зубов за новый контракт с «Коламбусом»
Хоккей / НХЛ

Российскому нападающему «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину пообещали бесплатное лечение зубов, если он продлит контракт с «мундирами».

На одной из улиц города появился рекламный плакат одной из стоматологических клиник с обращением к форварду: «Панарин, оставайся в клубе и наслаждайся бесплатной стоматологией».

Фото также можно посмотреть в "Инстаграме".

У 27-летнего нападающего идёт последний год из двух лет контракта с «Коламбусом» на $ 6 млн, и в июле 2019 года он может стать неограниченно свободным агентом. В нынешнем сезоне на счету Панарина 47 очков (15+32) в 40 матчах при показателе полезности «+9».

Ранее один из баров Коламбуса предложил российскому нападающему продлить контракт с клубом, а взамен пообещал пожизненное обеспечение водкой.

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В запасе есть беспроигрышный вариант с «Коламбусом» — хватило бы здоровья.
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